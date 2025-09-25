“Las ventas de perfumería nos permiten ingresos inmediatos”
La titular del Colegio local que reúne a los profesionales boticarios, Celeste Fernández Chaves, se expresó en Radio Olavarría en el marco de la jornada que se celebra este jueves. Reconoció una baja en las ventas y otros cambios en la actualidad del mercado de los medicamentos.
En primer término, diferenció entre los medicamentos y los artículos de cosmética. Los últimos, explicó, le permiten tener dinero disponible, teniendo en cuenta que las obras sociales y las prepagas tardan en pagar.
“Los medicamentos no tienen mucho margen”, sostuvo.
Manifestó que las obras sociales y las prepagas han hecho muchos cambios en el vademécum y en la cobertura de medicamentos especiales.
Pero también el nivel de cobertura ha tenido modificaciones, que se suman al incremento en los precios, sostuvo la farmacéutica.
Reconoció, por último, que ha habido una baja general de las ventas que abarca a medicamentos, perfumería y suplementos dietarios.
Se lamentó, específicamente, por lo que es medicamentos, porque hay gente que elige entre comer o tomar las medicinas.