En primer término, diferenció entre los medicamentos y los artículos de cosmética. Los últimos, explicó, le permiten tener dinero disponible, teniendo en cuenta que las obras sociales y las prepagas tardan en pagar.

“Los medicamentos no tienen mucho margen”, sostuvo.

Manifestó que las obras sociales y las prepagas han hecho muchos cambios en el vademécum y en la cobertura de medicamentos especiales.

Pero también el nivel de cobertura ha tenido modificaciones, que se suman al incremento en los precios, sostuvo la farmacéutica.

Reconoció, por último, que ha habido una baja general de las ventas que abarca a medicamentos, perfumería y suplementos dietarios.

Se lamentó, específicamente, por lo que es medicamentos, porque hay gente que elige entre comer o tomar las medicinas.