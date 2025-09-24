Daniel Herrera ya lleva varios años a bordo del colectivo y hoy celebra su día frente al volante. “18 años, va a ser ahora en octubre. Entré en el 2007 para las elecciones”, dijo al móvil de LU32 y recordó que se subió “a un camión después de estar 9 años en el ejército y un día decidí mandar un currículum a la empresa de colectivo y lo llevé a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde me hicieron la entrevista”.

Con el tiempo descubrió que estar frente al volante es su vocación. “Creo que sí, me siento re cómodo, me gusta manejar y me gusta tratar con la gente”.

De su trabajo le gusta todo, aunque se disgusta “si se me rompe algún colectivo o este colectivo que ando yo siempre, que lo tengo dentro de todo limpio, perfumado, ahí me molesta, pero no es algo que me desagrada tampoco”.

“El trato de la gente, el trato de la gente es ida y vuelta, porque vienen, me cuentan cosas y por ahí uno lo aconseja o le da un punto de vista y la gente lo acepta bien”, contó y señaló que muchas veces hay que ser “psicólogo, terapeuta, acompañante emocional”.