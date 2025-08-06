A propósito, sobre sus defendidos dijo “Están con licencia medica por stress post traumático. Mientras dure el proceso seguirán de esta forma".

Con respecto al rol de la fuerza y el accionar profesional expresó ”se me comunica el caso como abogado y acepto tomarlo y de allí me aboco al caso. No hay un acompañamiento desde la fuerza”, indicó.

Sobre el resultado preliminar de la autopsia sintetizó que “el informe concuerda con lo relatado por los policías e indica un suicidio"

Al ser consultado por las cámaras relató “Ese material se extrajo y ahí está una de las pruebas más importantes, además de la autopsia".

Mientras tanto marcó un dato importante al considerar que “Tal vez el primer error está en el precario médico, donde la observación médica que se debió hacer era, si hubo indicios de sustancias o estado de euforia o alteración, debió ser tratado por ese estado y permanecer internado, Se hizo caso omiso al protocolo de salud mental”, concluyó.