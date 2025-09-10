“Nosotros, desde la escuela secundaria, tratamos de pensar el uso del celular tratando de superar el debate a favor o en contra. Superar el debate apocalíptico integrado en relación con el celular, porque, la verdad, el celular ya es parte de la vida. Entonces tenemos que ver qué hacemos con su uso en la escuela”, expresó Zangara.

“Hay cuestiones en la dinámica del aula que el celular nos dificulta. Pero si nosotros lo prohibiéramos, que sería lo que por ahí muchos piden, creemos que, si bien es una posibilidad en algún momento, hay que pensar un poco más en el proceso que implica la utilización del celular. Porque prohibir es como tapar el sol con la mano, porque el celu está hoy, como te digo, en todas las prácticas culturales del mundo”, analizó el director.

“Entonces, como la escuela tiene que ser significativa y útil para el mundo, tenemos que pensar un uso del celular, de la tecnología, que nos ayude en ese sentido. Por eso la idea es siempre trabajar en corresponsabilidad con la familia, un poco para ordenar el uso del celular en la escuela; eso me parece clave en el horario escolar: tratar de construir con la familia”, indicó Zangara.

En referencia al rol de los docentes, Zangara opinó que la presencia del celular y de herramientas como Google y la inteligencia artificial demandan a los docentes “ser creativos”:

“Buscar la pregunta en Google es una limitante del uso del celular, porque estaríamos reemplazando en este caso el libro de texto por el celular. Lo que nosotros planteamos es que tenemos que tratar de incluir en la secuencia didáctica de enseñanza una forma de utilización del ‘celu’ que apele, por ejemplo, a una lectura hipertextual de la problemática que estamos trabajando”, señaló el director de la Escuela Secundaria N.º 6, ex Colegio Nacional.

“Los chicos están cambiando; nosotros estamos cambiando en las velocidades, en los tiempos. Eso nos obliga también a preparar clases nuevas. El poder está en que podamos ser creativos, originales y en que podamos hacer pensar a nuestros estudiantes, un poco saliendo de las estructuras. A estos chicos que, en 15 segundos, se aburren, que no miran una historia completa de Instagram o de TikTok”, puntualizó Zangara.

Por último, Zangara concluyó que la escuela es el espacio de enseñanza donde también se debería aprender a utilizar las nuevas herramientas:

“Entendemos que es un debate que tenemos que dar. La solución fácil y la que resuelve un problema inmediato es sacarle el celular a los chicos en clase. Es como poner una curita. Porque después los chicos salen a casa y usan el celular todo el día. Entonces, ¿dónde van a aprender? ¿Para qué está la escuela si no es para enseñar? Tenemos que enseñar el uso del celular”, señaló.

“Por supuesto, a veces solos no podemos; necesitamos de la familia. La verdad, de todos los actores de la sociedad. Que entiendan que, en este momento, la escuela está atravesada por múltiples problemáticas y pedir que confíen un poco en lo que se hace acá, que se hace con mucha responsabilidad, cuidado y cariño”, concluyó Nicolás Zangara, director de la Escuela Secundaria N.º 6, ex Colegio Nacional.