“Se trabaja con la comunidad, en todos los aspectos de la sociedad. Se gestiona en el territorio, en los barrios”, indicó Yunger, quien además se desempeña como director territorial del municipio.

Asimismo, habló sobre la universidad pública y dijo que tienen “una mirada muy defensora, porque es uno de los mecanismos principales de ascenso social”.

“Necesitamos que nos acompañen para encarar estos dos años de gestión y llevar adelante los proyectos que están pendientes. No se gestiona desde un escritorio”, aseguró.

En esa línea, reconoció que “el Concejo Deliberante es fundamental para acompañar y no frenar políticas. Necesitamos tener mayor representación y llevar los problemas reales a las bancas”.

Por su parte, el intendente Maximiliano Wesner se refirió a la situación económica del partido. “Este modelo está castigando muchísimo a la producción, a la obra pública y también a la privada”, agregó. En ese sentido, reveló que se han ido empresas emblemáticas que han estado por décadas en Olavarría.

“Falta bastante, nos queda mucho por hacer y es importante que nos puedan acompañar”, cerró.