Matrella se refirió de forma específica a lo expuesto por el candidato de Fuerza Patria, Leonardo Yunger:

“Durante la exposición por parte del oficialismo, no se escuchó ninguna propuesta concreta. Solamente se hizo mención de lo poco que el Gobierno Municipal viene realizando en las últimas semanas, y que se guardó para lanzar en plena campaña electoral”, arremetió Matrella.

En esta misma línea, el candidato de Somos Olavarría sostuvo que “tampoco se habló sobre la creciente ola de inseguridad que se vive en la ciudad y en las localidades, una de las problemáticas que más le preocupan a los vecinos y de la que lamentablemente menos se ocupa el Departamento Ejecutivo”.

A su vez, indicó que “conocemos muy poco sobre el perfil que va a tomar el candidato del oficialismo como concejal, si es que efectivamente va a ocupar la banca”.

Por último, el edil señaló: “El Partido de Olavarría necesita de dirigentes serios, comprometidos y que escuchen las demandas de la comunidad”.