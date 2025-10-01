En una serena charla, la referente cultural recordó por tantos años los comienzos: "Empecé en 2003 ad honorem con ‘Los Amigos del Teatro’. Siempre me gustó la gestión en educación, colaborando. Fui de a poco, dándoles ideas durante tres años, con cursos de gestión cultural, hasta que comencé como tesorera; luego en seguridad del teatro, con grupos en referencia a mejoras del teatro, hasta llegar a directora".

Sobre su paso por el teatro reflexionó: "Voy a llevar en mi corazón a la gente de diferentes sectores sociales, los reconocimientos, las sorpresas, etc. Estoy muy satisfecha de lo hecho; a pesar de las gestiones y la política, a veces es complicado. Siempre la estuvimos remando, dando lo mejor".

Además, dio su parecer sobre la situación que se dio en el momento del cambio de funciones: "He convivido con diferentes ideologías. Esta gestión me sorprendió. No milité con ellos porque estaba atareada con proyectos y no me daban los tiempos. Pero siempre nos sentamos a gestionar. Ahora me queda un sabor amargo. Creo que faltó confianza; no me conocieron. Estaba estancada. Pensé que podía ser posible seguir".

En cuanto a si pudo dialogar en profundidad con los funcionarios del área declaró: "No; no pude. Cuando volví de licencia me llamaron para decirme que me cambiaban de lugar. En ese momento estaba con agenda de espectáculos. Me dijeron que iba a ir al centro recreativo Diego A. Maradona, un espacio muy lindo. Estoy de administrativa".

Consideró que: "No fue la forma en que hubiera querido irme. Podía seguir con proyectos. Podría nombrar muchas cosas que quedaron inconclusas. Pero no se dio la oportunidad. Ahora comenzaré de nuevo desde el lugar en el que estoy".