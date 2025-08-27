Amado calificó de “un verdadero lujo” la existencia de la filial local del Mozarteum, y puntualizó: “Nació en 1982, pero a partir de 1983 comenzó con todos sus conciertos. Llevamos unas cuantas temporadas donde a veces podemos traer entre tres o cuatro conciertos, y otras veces un poco menos”, explicó.

“Lamentablemente, la parte económica es la que nos acosa. El Mozarteum es muy importante porque tiene una calidad de música que está a nivel nacional e internacional, y de ese calibre también son los artistas que nos visitan. Creo que es un logro poder seguir adelante; por eso siempre sigo invitando a la gente a participar”, señaló Amado.

“Gracias a Dios hemos incorporado tres jóvenes más a Mozarteum Jóvenes, pero estamos muy mal entre la franja de 50 a 65, donde lamentablemente dos integrantes este año nos han dejado por problemas de índole personal”, expresó la presidenta.

Según Amado, para disfrutar de la música “no hay que ser un erudito ni saber tanto de ella”.

“Es solamente ir, escuchar, disfrutar. Es un placer para el alma. Yo creo que en los conciertos que hemos traído, la gente sale súper agradecida. Los aplausos a los artistas son siempre contundentes, así que creo que estamos en el camino correcto”, celebró Amado.

Por último, la presidenta invitó a la comunidad a un nuevo concierto el próximo 30 de agosto, en el Centro Cultural San José (Riobamba 2949). Se presentará el Cuarteto SOLDI, integrado por músicos de amplia trayectoria nacional e internacional pertenecientes a las orquestas estable del Teatro Colón, Filarmónica de Buenos Aires y Camerata Bariloche. La entrada es libre y gratuita.