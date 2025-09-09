Materiales Peligrosos
“No solo puede causar daño a las personas, sino también al medio ambiente”
El comandante mayor Javier Domínguez, responsable de Capacitación de Bomberos, adelantó algunos puntos de las actividades del fin de semana en el marco de las jornadas regionales de los cursos de especialidad profesional que tendrán lugar en Olavarría.
En La Voz de Bomberos, Domínguez sostuvo que serán cuatro jornadas de cursos.
Los materiales peligrosos, indicó, requieren un tratamiento especial porque pueden resultar perjudiciales para las personas, el medio ambiente y, directamente, para los bomberos en ocasión de tener que manipularlos.