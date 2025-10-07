“La Feria se viene realizando hace varios años ya y nosotros acoplamos a eso, lo que es el Festival del Libro junto al Instituto Cultural de la Provincia”, señaló la funcionaria cultural y comentó que “el jueves obviamente vamos a tener más visitas de escuelas, las escuelas ya se están anotando. Y viernes a domingo, justo como se anotó el viernes feriado, vamos también a disfrutar de una gran grilla”.

Sofía Arévalo afirmó que están “más que contentos y agradecidos de que la gente se sume, se armaron muchas mesas de distintas novelas, poesías, y a eso se le suma obviamente como cierre” y enumeró quiénes serán los invitados: “El jueves tenemos a Florencia Canales a las 7 de la tarde. Eso es el jueves. El día viernes vamos a cerrar a las 8 con Cecilia Rossetto, la actriz, que viene a charlar sobre Bayer. El día sábado tenemos con una novela nueva, que es Gonzalo Heredia, que viene con su nueva novela extranjera. Y el domingo cerramos con una charla sobre estar relacionado con la salud mental”.

En cuanto a la presencia de escritores locales, señaló que “se anotaron bastantes, y estamos contentos y se sumaron muchos regionales de la zona, de Bolívar, había gente de Necochea, de Azul, que se anotaron y vienen”.

Además “va a haber un sector de cómics, tenemos editoriales, de la provincia viene un montón, son 30 editoriales que vienen, tremendo, también va a estar editorial Sudestada por primera vez, y después obviamente nuestros libreros”.

“La Feria, bueno, ya son 29 ediciones, la verdad que habla de que ha tenido su recorrido, y para nosotros como gestión fue importante darle esa continuidad, más allá de que veníamos con nuestro festival, con el Instituto Cultural, a nosotros lo que nos importa es que la gente se acerque al libro, a la escritura, a la lectura, a que pueda ir a aprovechar a poder comprar un libro”, manifestó y comentó que, ese sentido, habrá una promoción especial de Cuenta DNI.