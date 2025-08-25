“El barrio si bien va creciendo, también tiene muchas faltantes”, comentó Carlos Antonini en el móvil de LU32 y agregó que “vos entras al barrio y te encontrás con majestuosas casas en la zona del hipermercado, Chango Mas, y después tenés el bingo, pero tenemos una parte del barrio que es de calles de tierra, que ahí está el problema. Estamos medio como olvidados”.

El vecino del barrio Norte explicó que en febrero presentaron “un petitorio en el cual manifestamos la falta que tiene el barrio. Cloaca, asfalto, cordón y cuneta, alumbrado, tenemos una placita que la usa, tenemos una escuela en el barrio en la cual la escuela tampoco cuenta con cloaca”, y por eso decidieron “hacer un petitorio para darle nuevamente un empujoncito al barrio con todas las faltantes que tiene”.

En cuanto a la seguridad, reconoció que hay casos de robos pero que en general “la policía pasa constantemente porque aparte tenemos, el bingo, el estacionamiento del bingo, entonces pasan, andan, la policía anda”.

