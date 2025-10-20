“Estuvo la gente del pueblo y también vino gente de la zona, de Olavarría, de Bolívar, algunos que nos visitaron hasta de Mar del Plata”, repasó Dotti, muy conforme con lo que ha sido este nuevo festejo del aniversario de la localidad.

“Vino gente que ha vivido acá en Espigas. A esta fiesta nosotros le llamamos la fiesta del reencuentro: hay anécdotas, cuentos, historias de gente que ha vivido acá en Espigas y que por distintos motivos se fue. En esta fecha, en el aniversario del pueblo, nos reencontramos todos, y festejamos el aniversario del pueblo”, resaltó el delegado de Espigas.

En otro punto, Dotti abordó la actualidad de las calles y caminos de la localidad:

“Hoy contamos con la tosca, contamos con las herramientas. Tenemos palas, tenemos camión, pero en espigas tenemos las vertientes muy arriba de agua. Entonces, cuando la máquina quiere pisar sobre el costado de la banquina, se entierra la máquina y rompe más de lo que está”, indicó Dotti.

"Hoy por hoy no podemos seguir trabajando, avanzando en esto, pero no es por falta de voluntad ni porque no tengamos las cosas, sino porque el clima, llovieron 900 milímetros en el último tiempo, no nos ha permitido trabajar de la forma que lo tendríamos que haber hecho", señaló el delegado.

“Cuando vino tanta agua, que subió 240 milímetros, sí se cortaron algunas calles de los caminos rurales, pero los reparamos enseguida. Yo creo que hoy por hoy lo que es caminos rurales, está transitable todo”, concluyó el delegado de Espigas, Abel Dotti.