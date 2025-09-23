“En nuestro caso no nos vamos a quejar de algo que nosotros mismos aprobamos, es decir, todos los concejales por unanimidad. Se aprobó el aumento dos veces al año de las tasas municipales mediante la ordenanza fiscal e impositiva que se actualizó, una en enero y otra en julio”, señaló Petehs.

“Sí cuestionamos el momento en que se hizo. No se hizo en julio, cuando se debía hacer, y se hace ahora después de las elecciones. Ese punto, obviamente, es una cuestión electoral, pero el aumento está establecido por ordenanza aprobada por unanimidad. Lo único que hicimos fue controlar si el aumento estaba de acuerdo con el IPC (Índice de Precios al Consumidor), que es lo que dice la ordenanza fiscal e impositiva”, explicó el concejal del espacio Por Más Libertad.

“A nadie le gusta que nos aumenten los impuestos. Cada vez que vemos un aumento de algo, protestamos. Pero bueno, también es lógico que, si algo está aprobado y le dimos la herramienta al intendente, no nos vamos a estar quejando ahora de eso”, sostuvo Petehs en diálogo con LU32.

Al ser consultado respecto de la posibilidad de devolver la potestad de aprobar aumentos en las tasas al Concejo Deliberante, el edil dijo:

“Es un tema para analizarlo. Si se logran, como se viene manteniendo, unos bajos niveles de inflación, tranquilamente se podría cambiar. Lo que pasa es que también ahí abre la posibilidad de poner números más grandes, quizá, que la inflación. Entonces, la lógica diría que todo tiene que aumentar al ritmo de la inflación. Es un tema para analizar internamente, incluso en el Concejo”, concluyó Marcelo Petehs, concejal de Por Más Libertad.