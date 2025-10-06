“Nuestra historia como partido genera mucho interés y queremos valorarla”
La licenciada Cecilia Alves, referente de la Asociación Civil Paisaje Cultural Minero, dialogó con LU 32 sobre la organización del evento llamado “Sierras Bayas celebra patrimonio” en el marco del Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino.
Con motivo de esta interesante propuesta cultural, la sierrabayense Cecilia Alves contó: “Organizamos charlas interesantes sobre nuestro patrimonio. Arrancamos con las escuelas y luego con toda la comunidad”.
Consultada sobre la importancia del grupo que busca mantener el patrimonio cultural, dijo: “Es bárbaro. Trabajamos en redes con otras localidades también. Estamos en un momento bisagra en cuanto a los edificios y debemos enfocarnos en la necesidad de buscar, preservar, recuperar y darles otras vidas a estos edificios”.
En cuanto al proyecto, tiempo atrás, de turismo entre las fábricas, comentó: “Hoy la fábrica está anunciando el traspaso, la venta a nuevos dueños. Aguardamos una aprobación de la ordenanza que mejore una anterior que en su momento hizo el arquitecto Ernesto Cladera. Esperamos que los nuevos dueños decidan qué hacer”.
Y prosiguió sobre la importancia desde las ciencias en la comunidad: “Tenemos contacto y proyecto con la Facultad de Ciencias Sociales en cuanto a la importancia desde la antropología. Nuestra historia como partido genera mucho interés y queremos valorarla”.
Finalmente dejó la invitación abierta a la comunidad a través de las redes @patrimonio.sierrasbayas para conocer los días y horarios para aprender y conocer cosas nuevas de nuestra Sierras Bayas”, concluyó.