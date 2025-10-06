Con motivo de esta interesante propuesta cultural, la sierrabayense Cecilia Alves contó: “Organizamos charlas interesantes sobre nuestro patrimonio. Arrancamos con las escuelas y luego con toda la comunidad”.

Consultada sobre la importancia del grupo que busca mantener el patrimonio cultural, dijo: “Es bárbaro. Trabajamos en redes con otras localidades también. Estamos en un momento bisagra en cuanto a los edificios y debemos enfocarnos en la necesidad de buscar, preservar, recuperar y darles otras vidas a estos edificios”.

En cuanto al proyecto, tiempo atrás, de turismo entre las fábricas, comentó: “Hoy la fábrica está anunciando el traspaso, la venta a nuevos dueños. Aguardamos una aprobación de la ordenanza que mejore una anterior que en su momento hizo el arquitecto Ernesto Cladera. Esperamos que los nuevos dueños decidan qué hacer”.

Y prosiguió sobre la importancia desde las ciencias en la comunidad: “Tenemos contacto y proyecto con la Facultad de Ciencias Sociales en cuanto a la importancia desde la antropología. Nuestra historia como partido genera mucho interés y queremos valorarla”.

Finalmente dejó la invitación abierta a la comunidad a través de las redes @patrimonio.sierrasbayas para conocer los días y horarios para aprender y conocer cosas nuevas de nuestra Sierras Bayas”, concluyó.