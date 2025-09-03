En cuanto al cierre de campaña, Vergel señaló: “Vamos a cerrar la campaña cerca de nuestros vecinos, mostrándoles nuestro mayor capital: todo el trabajo realizado hasta ahora y lo que proponemos para transformar nuestra ciudad. Propuestas concretas y sumamente realizables, pensadas con la coherencia que nos caracteriza como espacio político”.

Añadió: “Creemos que la gente va a valorar esto: el contenido, el estar cerca y la escucha activa que hemos sostenido con el correr de los años. Hemos conformado una gran lista, diversa, integrada por vecinos comprometidos con la realidad que los rodea, y juntos hemos estado recorriendo cada rincón del Partido de Olavarría”.

Por su parte, Matrella indicó: “Estamos muy conformes con la recepción que hemos tenido y mantenemos buenas expectativas para el domingo. Ha sido una campaña diferente, corta, pero a la vez muy intensa. Creemos que la coherencia que venimos demostrando, el proponer algo distinto, alejado de la grieta que tan mal nos hace, será valorado por nuestros vecinos a la hora de elegir”.

Para finalizar, Matrella agregó: “Encaramos esta campaña contando lo que queremos hacer desde el HCD. Junto a los diferentes candidatos de nuestra lista estuvimos recorriendo, buscando estar cerca. El compromiso que cada uno de ellos ha demostrado es un gran activo de nuestro espacio”.