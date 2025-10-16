“Nuestro sistema nos enseña a competir más que a cooperar”
En diálogo con LU 32, Jorge Belanko, conocido como “el Maestro” de la construcción natural y la bioconstrucción, brindó detalles sobre la presentación del libro “La casa de barro” en el marco de las propuestas del programa municipal “Octubre Ambiental”, que se hará este sábado en el Polo Educativo “La Máxima”.}
Sobre el abordaje de la bioconstrucción sintetizó: “Empecé a trabajar hace mucho tiempo. La historia de la construcción industrializada es muy reciente, porque antiguamente todo se hacía de manera natural. La idea es utilizar materiales a los que el ser humano está acostumbrado. Hasta ahora ningún material industrial puede reemplazar a los materiales eficientes para la salud humana; a diferencia de los industrializados, que son altamente contaminantes, con un alcance del 40% de la contaminación del planeta”.
Y fue más específico al indicar que: “Dentro de una construcción natural puede usarse material vegetal; no necesariamente tiene que tener tierra. Hay agregados a la tierra, como el jugo de tuna, o lacas de los frutos de las acacias, leche, harinas de diferentes cereales, aceites vegetales, pigmentos de plantas e inclusive sangre”.
Consultado sobre cómo iniciarse en la construcción dijo: “Está dentro nuestro. Es fundamental para vivir saber construir un refugio. Nuestro sistema nos enseña a competir más que a cooperar. Cualquiera puede comenzar con esto. Con un taller de una semana, las personas ya pueden empezar a construir porque se aprende con facilidad”.
Como docente y divulgador contó sus inicios: “Aprendí estando en comunidades nativas, desde México a Ushuaia. Eso me ha dado experiencia y seguridad. Sin embargo, se puede mejorar. Ahora estoy armando una escuela rodante para hablar sobre cómo construir nuestro propio refugio. Es innato del ser humano. Somos sociales y este tipo de construcción invita a la vida en comunidad”.
Finalmente recordó la charla y presentación de su libro “Casa de barro”, que se desarrollará el próximo sábado 18 a las 17:30 hs en el Polo Educativo "La Máxima" con entrada libre y gratuita.