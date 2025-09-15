Decisión Niñez
“Otorgar espacios de recreación, promoción y protección de derechos"
Se desarrolló este lunes la etapa regional de selección de proyectos. Tuvo lugar en el polideportivo Maradona del barrio Matadero. La unidad móvil de LU32 dialogó con Malena Pianciola, subsecretaria de Protección Integral de Derechos del Municipio de Olavarría.
Detalló que el espíritu del programa se relaciona con darle voz a las infancias.
Afirmó que las iniciativas tienen que ver con las intervenciones sociocomunitarias, el medio ambiente y los residuos.
Se busca constantemente incentivar este tipo de propuestas.