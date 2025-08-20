En tanto sobre el aumento de la tasa por la tucura indicó que es un valor que se saca del Índice de Arrendamientos que de octubre a junio tuvo un incremento por encima del 50 por ciento.

“Todavía estamos en escenarios tempranos si todo hubiese andado bien con el tiempo recién se hubiese comenzado. Hasta ahora no se ha hecho nada, no es que estemos fuera de tiempo, como se viene haciendo desde tantos años tenemos áreas y puntos de desoves registrados”, detalló la integrante de la Comisión de Luchas Contra las Plagas.

Respecto a la campaña de lucha contra la tucura en distritos vecinos, reiteró -como lo ha hecho en entrevistas anteriores- su pedido para que copien el accionar de Olavarría que “sigue siendo un ejemplo en la campaña contra la tucura”.

MR