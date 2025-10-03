“Hace 36 años más o menos que estoy también en el fomentismo y participando en distintos lugares, como presidente o como cualquier puesto, pero siempre participando de lo que es el fomentismo”, dijo al móvil de LU32, Oscar López, actual presidente de la institución y remarcó que “para nosotros es un orgullo haber arrancado con todo este espacio que era un terreno vacío y hoy tener lo que tenemos, lo vimos crecer desde abajo”.

“Para nosotros es un orgullo, una satisfacción una alegría inmensa llegar a los 40 años, que nos encuentre todavía trabajando y unidos y poniéndole el hombro a todo esto”, afirmó.

“En este momento actividades estamos un poquito frenado”, dijo con respecto a la posibilidad de tener talleres funcionando en la sede de Tacuarí al 4200, ya que desde el municipio les pidieron “la regularización de la institución para poder empezar a trabajar en conjunto. Se regularizó en junio, así que ahora que esperemos que empecemos con actividades más frecuentes”, explicó.

Para Oscar López, la función de las juntas vecinales “de todos los barrios es fundamental porque somos el nexo con el municipio. Estamos más al tanto con la problemática, con las necesidades del barrio, con las gestiones por distintas causas”.

Por su parte Fernando Teuly, quien es el vicepresidente, manifestó que está trabajando para “renovar un poco lo que sería los juegos, que ya lo hemos pedido, pero dicen que en este momento no hay”.

En cuanto a los temas que preocupan al barrio, señaló que “en el tema iluminación, estamos bien. Ahora que se está construyendo el barrio nuevo, el CECO 3, van a poner más iluminación. Después tema seguridad, es como en todos los barrios, pasan cosas, pero buen nosotros hasta ahora lo llevamos bien, hemos colocado cámaras y esas cosas para tener más seguridad”.

En cuanto a la celebración, la tienen organizada para la tarde del sábado en el predio donde funciona la junta vecinal, pero están esperando que el panorama climático acompañe. Sino se trasladará al día domingo.