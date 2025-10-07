Con un tono tranquilo, aunque un tanto decepcionada, la mamá de Diego conceptualizó el porqué del lugar del juicio: "en un momento la causa pasó de Caleta Olivia a Río Gallegos. Todo eso fue decidido por el tribunal general de Río Gallegos".

Acerca del pedido en general, expresó: "el lunes pasado hubo una audiencia en Comodoro Py. Allí no se presentaron los imputados. En tanto, los querellantes pedimos que sea en Mar del Plata porque está más cerca para la mayoría de los familiares de los tripulantes. Más de 30 familias nos opusimos. Es perder tiempo".

Sobre el motivo de la decisión judicial, dio a entender que "tiene que ver con la proximidad donde estaba el ARA San Juan".

En cuanto al apoyo de los gobiernos desde entonces hasta hoy, relató: "en su momento nos citaron en el Ministerio de Defensa, el Dr. Agustín Rossi, en el gobierno de Alberto Fernández. Allí cada uno expuso lo que consideraba, pero no hubo respuestas. Rossi dejó el área para irse como candidato. Tampoco luego Taiana. Es como que lo van pasando de un gobierno a otro. Al final no pasa nada. No volvieron a llamarnos más".

Consultada sobre qué significado le da a hacer justicia: "saber el porqué. Mi hijo estudió por vocación de servicio a la patria. Necesitamos entender por qué cuando ingresan a la Escuela Naval dijeron que los iban a cuidar y no los cuidaron. Justicia es saber qué pasó. ¿Qué ocurrió en esa navegación? ¿Lo impactó un buque chino? Todas las hipótesis son válidas".

Finalmente dejó una frase del tiempo transcurrido: "pasaron 8 años y parece que fue ayer. La política no dice nada".