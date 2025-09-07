“La gente, a último momento, respondió y vino hasta casi un 70% en algunas escuelas. Dentro de todo, fue una jornada tranquila”, remarcó Echeverría.

“Hubo momentos en los que había boletas mezcladas, cortadas y diversas estrategias maliciosas, pero, a la larga, el voto cuenta de todas maneras”, señaló la primera candidata a concejal al referirse a ciertos inconvenientes que atravesaron en la jornada.

Respecto a resultados, no brindó precisiones, pero expresó que “por lo que se ve, las fuerzas más chicas actualmente estamos con valores similares”.

Por último, manifestó que esta elección fue “un desafío importante en una elección de muy corto tiempo. Lo tomamos con responsabilidad, llegando a la mayor cantidad de personas que pudimos”.