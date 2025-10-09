Tasa de Seguridad e Higiene
“Puede ser esa herramienta, o puede ser otra”
El subsecretario de empresas del municipio, Bernardo Baldino, fue consultado por LU32 en torno a la posición del Ejecutivo, respecto al proyecto impulsado por el Parque Industrial, la Unión Industrial y la Cámara Empresaria. No dio detalles, pero aclaró que “vienen armando una agenda de trabajo”.
Indicó que están charlando y definiendo, cuando se le preguntó si están de acuerdo o no con la modificación de la ordenanza que proponen los contribuyentes.