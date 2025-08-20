'Queremos ya la emergencia': fuerte reclamo social frente a ANSES
Alrededor de 40 personas entre los que se contaban jubilados, acompañantes terapeúticos y organizaciones políticas se nuclearon frente a ANSES para reclamar por las leyes de emergencia en discapacidad, régimen jubilatorio y la emergencia en Bahía Blanca que trato el congreso en el día de la fecha.
“Queremos ya emergencia en discapacidad, aumento jubilatorio y moratoria” fue el reclamo general. Fueron más de una treintena de participantes los que reclamaron frente a la oficina local de la calle Rivadavia.
Agustin Mestralet comenzó dialogando con la prensa, luego lo siguió un jubilado; ambos pidiendo que el presidente y el congreso aprueben las mencionadas legislaciones. Luego de hablar con los medios locales, cortaron la intersección de Rivadavia y Dorrego para comenzar su marcha hacia la plaza central donde dieron una vuelta aplaudiendo y cantando para visibilizar la protesta.