“Queremos ya emergencia en discapacidad, aumento jubilatorio y moratoria” fue el reclamo general. Fueron más de una treintena de participantes los que reclamaron frente a la oficina local de la calle Rivadavia.
Agustin Mestralet comenzó dialogando con la prensa, luego lo siguió un jubilado; ambos pidiendo que el presidente y el congreso aprueben las mencionadas legislaciones. Luego de hablar con los medios locales, cortaron la intersección de Rivadavia y Dorrego para comenzar su marcha hacia la plaza central donde dieron una vuelta aplaudiendo y cantando para visibilizar la protesta. 

NB