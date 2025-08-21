Ostertag, quien se desempeñó por 20 años como Directora del Teatro Municipal, señaló que tomó la decisión de incursionar en la política “motivada por el deseo de generar una transformación y devolver valor a la comunidad”.

Además, manifestó que se unió al espacio con el objetivo de trabajar para “mejorar la vida de los olavarrienses”.

A su vez, expresó que durante las recorridas que viene llevando adelante junto a integrantes del equipo por diversos barrios y localidades, los vecinos y vecinas les plantean varias problemáticas y necesidades que se repiten.

En este sentido, indicó que “la inseguridad y la falta de respuesta ante las denuncias es una de las temáticas que más preocupa a la gente. En el último tiempo, los robos han aumentado considerablemente”.

Con respecto a la cultura, Ostertag consideró que falta muchísima planificación y que los proyectos que se desarrollan deben sostenerse en el tiempo. Asimismo, sostuvo que debe haber más visibilización y ponderación de lo cultural.

Por otra parte, afirmó que “la función de un concejal va más allá de ocupar un cargo. Es un rol de servicio y un nexo entre los vecinos y los distintos espacios de la Municipalidad”.

“Quien se desempeña como edil, tiene la obligación de legislar, controlar y supervisar al Poder Ejecutivo y , sobre todo, escuchar las necesidades y demandas de los vecinos”, cerró.