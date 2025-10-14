Cuesta compendiar en algunas líneas la abundante trayectoria y el legado que ha dejado quien, durante 50 años, fue locutor oficial “ad honorem” de la Municipalidad de Olavarría.

Reynaldo fue uno de los hijos nacidos en Argentina, más precisamente en Olavarría, de una familia de inmigrantes que formaba parte de una reducida comunidad judía que residía en nuestra ciudad.

Su padre era propietario de una tienda en 9 de Julio y General Paz, que se había convertido en un centro de encuentro comunitario, sobre todo para quienes formaban parte de esa colectividad.

Si bien se desempeñó mucho tiempo como empresario en los medios de comunicación locales, él se reconocía como “locutor”.

Su historia en los medios comenzó de adolescente en un periódico denominado “La Democracia”, que fue el antecedente de lo que sería el Tribuna, tiempo después, donde quedó desempeñándose como cronista.

En 1955 fundó una de las primeras agencias publicitarias de la ciudad y la región, “Impacto”, con la que trabajó muchos años. Entre otras realizaciones, concretó varios microprogramas en LU32, con la que estuvo siempre relacionado a lo largo de toda su vida. Tanto que hasta fue parte del primer día de transmisión, el 12 de diciembre de 1970, como siempre recordaba cada vez que podía.

Uno de sus mayores logros, que además quedó como legado para todo el distrito y que forma parte del acervo cultural, fue la fundación de Teledifusora Olavarría, que comenzó con transmisiones en 1982, oficialmente en 1983, pero para la que él estaba experimentando desde la década del ’60. Se trató del histórico Canal 5, que, con cambios de propietarios y denominaciones, estuvo en el aire hasta 2023.

En los últimos años, retornó a la escritura en la publicación Mailing Olavarriense.

Es destacable y sentida la pertenencia a la Asociación de Bomberos Voluntarios, de la que tenía siempre a mano la historia y de la que fue orgulloso locutor durante 25 años. En él, las palabras “desinterés, abnegación y valor” resaltaban de una forma única al ser pronunciadas en cada uno de los actos.

Los restos de “Cacho” Warman serán velados este miércoles de 12:30 a 17:30 en la sala de calle España 2942 y serán inhumados en el cementerio Loma de Paz a las 9:30 del jueves, previo responso en la capilla ardiente.