Elecciones 2025
“Se ha visto cómo los jóvenes participan menos en la política y cada vez van menos a votar”
El presidente del Concejo Deliberante Estudiantil, Valentín Castro, dialogó con el móvil de Radio Olavarría minutos antes del inicio del debate este martes. Resaltó la chance de poder escuchar a los candidatos y anheló que sirva para despertar interés en sus pares.
Como preocupaciones de los adolescentes y jóvenes manifestó que la Educación va a tope de los temas que interesan. También la nocturnidad, que está prevista como uno de los ejes del debate.