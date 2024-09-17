“Sé Vos Mismo”: Comenzaron los ensayos del Programa Callejeada
El encuentro se realizará el próximo 14 de noviembre en el Teatro Municipal, y nucleará a la totalidad de las sedes de la ciudad y localidades serranas, con el objetivo de socializar con las familias y público en general presentaciones artísticas que pondrán en valor la creatividad de los chicos y chicas, potenciada por sus referentes en los diversos espacios de aprendizaje.
El Programa Municipal “Callejeada” es una política social orientada a niñeces y adolescencias de entre 8 y 18 años de edad. Se implementa en Olavarría desde hace 20 años con fuerte presencia territorial, a través de diversas sedes distribuidas en barrios de la ciudad y localidades del Partido. En cada una de ellas, ofrece espacios socioeducativos en los que a partir de propuestas didácticas, se acompaña a los chicos y chicas en sus trayectorias de vida, al tiempo que se fortalecen sus potencialidades mediante un abanico de talleres que incluye múltiples aristas, tales como arte, deporte, percusión, cocina, danza, manualidades, teatro y apoyo escolar.