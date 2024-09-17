El Programa Municipal “Callejeada” es una política social orientada a niñeces y adolescencias de entre 8 y 18 años de edad. Se implementa en Olavarría desde hace 20 años con fuerte presencia territorial, a través de diversas sedes distribuidas en barrios de la ciudad y localidades del Partido. En cada una de ellas, ofrece espacios socioeducativos en los que a partir de propuestas didácticas, se acompaña a los chicos y chicas en sus trayectorias de vida, al tiempo que se fortalecen sus potencialidades mediante un abanico de talleres que incluye múltiples aristas, tales como arte, deporte, percusión, cocina, danza, manualidades, teatro y apoyo escolar.