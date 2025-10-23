En principio, el profesional repasó el cuadro económico previo a las elecciones: “hoy no estamos bien y es por las señales que da el Tesoro de los Estados Unidos. Esto arrancó hace un año y medio con distintas decisiones que no funcionaron. En este contexto no hay reservas desde lo macro”.

Aunque reconoció: “funciona bien la baja de la inflación, pero ¿a qué costo?”, se preguntó.

Con los datos del diario para escuchar a la gente, expresó: “los argentinos renuevan las esperanzas cada dos años. La economía, desde hace un tiempo, tiene un modelo que actualizar. ¿Hay algún cambio vislumbrado, independientemente de quién gane?”

Sobre el actual ministro Luis Caputo y su futuro en el gabinete, expresó: “no sé si se va. Aunque el canciller se fue y estaba en el equipo económico. Caputo tiene un gran problema y es que nadie le cree. No podemos tener un ministro en quien nadie crea. Sea cual sea el resultado, habrá cambios”, sentenció.

Siendo explicativo con la ayuda del país norteamericano, sentenció: “no le creo a Bessent (secretario del Tesoro de EE. UU.) que dijo que la moneda argentina se va a devaluar. Hay algo más atrás y es alguna inversión geopolítica estratégica, como la hidrovía, algunos puertos, el 5G, entre otras empresas”.

Consultado sobre las tasas de plazo fijo dijo: “hoy estamos teniendo un nivel de tasas altísimas. Me preocupan las tasas de los créditos. El descubierto está en un 180% de tasa y eso es prohibitivo. La mayoría de las pymes se mueven con créditos y están retrasando los pagos”.

Sobre las encuestas que circulan respecto a los comicios dio un parecer: “si hay una diferencia a nivel nacional a favor de LLA de 5 ó 6 puntos y la economía tiende a estabilizarse. Con 5 a 8 puntos, seguirá todo medianamente igual. Y mayor de 10 a 14 puntos, se va a descontrolar. Si el porcentaje que saque la LLA es entre 33 y 35 puntos, la economía se la banca; menos de esa diferencia, va a ser difícil el tema económico”.

Preguntado sobre los salarios y qué puede pasar después de octubre dijo: “no van a aceptar arriba de 1 o 1,5% de aumento. No habrá una recomposición del salario en el corto plazo. Y sale el tema de la reforma laboral; va a estar complicado el tema salarial. Soy pesimista en eso”.