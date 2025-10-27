“Nos encontramos contentos y aliviados. Las tendencias marcan un escenario de polarización extrema, pero a nuestro favor”, celebró Gamondi.

Del mismo modo, destacó que “puede ser un poco sorpresivo, pero teníamos la sensación, en líneas generales, de que se perfilaba un resultado de este tipo”.

“Esto marca que el gobierno nacional va en la dirección correcta, más allá de ciertas cuestiones que no salen como uno quisiera. Vemos que la sociedad está en sintonía con lo que estamos buscando”, afirmó.

Respecto a la presencia de nuevos referentes del espacio en el Congreso, indicó que “mañana empieza una nueva etapa muy necesaria para nosotros. El gobierno necesita apoyo legislativo para poder tomar las medidas que uno busca”.

“Si bien aún no tenemos los resultados oficiales, las sensaciones a nivel local son buenas”, finalizó.