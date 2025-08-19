La actividad fue encabezada por el intendente Maximiliano Wesner quien desde el inició recordó los “idas y vueltas” que hubo alrededor de esta causa y se disculpó ante los presentes en nombre del estado. Luego, celebró la concreción de este proyecto y confirmó que desde el siguiente lunes comenzarán las obras de loteo.

Estuvieron presentes el concejal Federico Aguilera, el director de Casa de Tierras y Regularización Dominial del Municipio, Juan Sánchez, el delegado de la localidad Alejandro Pereira, entre otros funcionarios públicos.

Previo al comienzo del sorteo, el intendente remarcó que “lo importante de esto es que el proyecto es comunitario. Es de todos nosotros. Así que les agradezco enormemente que se hayan acercado. La verdad que este sueño se deja de escribir para poder comenzar a concretarse, a ejecutarse”.

“Si hay algo que tiene este proyecto es lo comunitario”, afirmó el Intendente un momento antes de que comenzara al sorteo y agregó que “el avance en todo este proceso de manera conjunta. Y eso es lo lindo y lo emotivo de todo esto”.

A la hora de recordar todo el trabajado para que finalmente los terrenos sean sorteados, mencionó al concejal Federico Aguilera a quien señaló como el “artífice de este proyecto, que, junto con algunos vecinos autoconvocados, diez años atrás, se juntaba aquí al lado, en el centro de jubilados, para poder construir, empezar a delinear el sueño de la casa propia”.

“Tuvo permanente contacto con ustedes, hizo tantas gestiones en hábitat de provincia, que pudo alzar la voz en el Concejo Deliberante, que era ni más ni menos la voz de todos ustedes”, dijo y manifestó que en materia de hábitat el municipio sumó 72 lotes con servicio en Colonia Hinojo, 112 en la zona contigua el barrio Dorrego y se avanza en un proyecto de loteo en Loma Negra.

“El destino lo construimos entre todos”, afirmó Intendente, aunque señaló que el sorteo se debe hacer porque “la demanda habitacional es bastante alta”. Sobre el final, el Jefe Comunal confirmó que las obras para el nuevo barrio en Sierras Bayas van a comenzar el próximo lunes.

En el sorteo, cabe destacar, se les dio prioridad a trabajadores de la Empresa ETA y a integrantes “Unidos por una vivienda para Sierras Bayas” y “Vecinos Autoconvocados de Sierras Bayas”, quienes durante años fomentaron y lucharon por la donación de estos terrenos.

En estos momentos, el sorteo se está llevando a cabo.