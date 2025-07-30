La funcionaria describió que una dimensión son los espacios en redes que no hay forma de identificar quién los gestiona, y otra es la mala práctica periodística o de comunicación.

Para ella, esto se contextualiza en el marco de lo electoral y todos los espacios políticos tienen que reflexionar.

Recordó que ellos también han presentado denuncias oportunamente, pero poniendo cara, nombre, con pruebas y se chequean las fuentes.

En este tipo de casos viralizados, no se publica desde un nombre y un apellido, se usa políticamente, se vulneran derechos de personas con discapacidad, además de violar el secreto profesional, porque hay medios que refirieron a un niño y un adulto mayor, que tienen discapacidad desde hace mucho tiempo, explicó la funcionaria.

También destacó el trabajo de las personas que están al frente de la Junta y llevando adelante tareas con las personas con discapacidad.

Al ser consultada por el tema salarios, pidió discutir la cuestión de la vocación de servicio o no que tienen los funcionarios, ya que las cifras dadas a conocer son falsas y el verdadero salario está determinado por ley.

Para ella, el tema de los salarios son chicanas, que hacen daño a toda la clase política y hasta a la democracia.

Reveló que el intendente continúa donando parte de su sueldo, pese a que no se lo promociona.

Para ella, tampoco se puede estar todo el tiempo dando explicaciones por cuestiones falsas que se publican.

Lo consideró “las reglas del juego”, pero también dijo que hay temas complicados, que tocan a sectores vulnerables, que los obligan a salir a hablar.

Finalmente, adelantó que, en breve, se podrán abrir las puertas del hogar de Talleres Protegidos.

Lo último en lo que estaban trabajando, admitió, era el tema de la personería jurídica.

MR