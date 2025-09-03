“Mucha emoción, muchos recuerdos, muchos momentos lindos. Hemos pasado, bueno, yo este año cumplo 40 años en la empresa, así que también motivo más para festejar”, explicó en diálogo con el móvil de LU32, Marcela Nievas.

La actual propietaria del comercio, que fue fundado por Jorge Galarza, destacó por este mes “estamos haciendo ofertas con descuentos muy importantes, sorteos semanales que gracias a los proveedores que nos están acompañando vamos a hacer sorteos semanales hasta fin de mes muy importantes, desde hidrolavadoras, atornilladores, muchísimos productos de muy buena calidad”.

En cuanto a la venta de mostrador, comentó que en estos días “está complicado, bueno, el mes pasado y este arrancó muy bien. Como nunca hemos estado charlando con colegas que nos llama la atención lo tranquilo que está, pero bueno, estamos viviendo una situación muy especial en el país”.

La diferencia la marca que “siempre asesoramos, hacemos service. Siempre el cliente se tiene que ir conforme”, afirmó.

