Acerca de las actividades realizadas hoy, expreso: "estuvieron muy buenas. Es muy importante tener en cuenta estas efemérides para tomar conciencia. Nos planteamos actividades referidas a la vida saludable. Tuvimos caminatas y actividades al aire libre. La gente se prendió; hubo chequeos en el paseo de la salud. Lo mismo en barrio Dorrego y Alberdi, donde se entregaron folletos, al igual que en el barrio Luján."

Y en ese mismo recorrido dijo: "estuvimos en Loma Negra con propuestas de caminatas y controles, clases de educación física articuladas con la Subsecretaría de Deportes. En estos días nos van a ver mucho recorriendo los barrios."

Justamente sobre los controles dio detalles: "promovemos los hábitos de vida que sirven para prevenir accidentes cardiovasculares; que sepamos los hábitos que nos afectan al corazón."

Hay que diferenciar entre hábitos y prohibición. No somos prohibitivos, sino preventivos para que no nos pasen cosas indeseadas. Somos muy conscientes a la hora de aconsejar dietas, porque no todos los hogares pueden llevarlas a cabo. Básicamente, que sea una alimentación saludable. Estamos justamente haciendo talleres al respecto en los CAPS."

Además invitó a "evitar sales y grasas, lavar siempre frutas frescas; equilibrar las harinas y consumir mucha agua, además de realizar actividad física, que es más llevadera por los beneficios que tiene para el corazón. Que sea adecuada: para todos es buena".

Otro aspecto es la comunidad en red, donde se construyen charlas y consejos entre los participantes para contenerse, dijo.

Consultada la profesional sobre la respuesta de la gente a las actividades: "desde que asumimos la gestión, le dimos mucha importancia a los CAPS, que realicen todas las actividades y espacios para interactuar en lo preventivo de la salud. Ha crecido mucho la convocatoria, especialmente entre los adultos mayores. Son iniciativas que acompañan a la gente. Hemos duplicado las atenciones en un año."

En cuanto a los controles en los jóvenes: "promovemos las cuestiones para ingresos escolares, para los Juegos Bonaerenses; inclusive atendemos los días sábados y les recomendamos continuamente los hábitos saludables. Hemos detectado en esos controles patologías a tratar por especialistas", dijo.

Finalmente contó que: "a partir del miércoles arrancará Octubre Rosa, con respecto a controles y chequeos mamarios. Serán varias jornadas, inclusive con controles ginecológicos el 25 de octubre en el Territorial 6 de Villa Mailín."