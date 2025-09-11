“Estuvimos recorriendo comercios durante la campaña electoral. Un comercio que robaron 18 veces, un comercio que robaron dos veces en menos de 24 horas. La verdad es que se ha incrementado muchísimo la inseguridad. Y nosotros queremos proponer y queremos darle herramientas al municipio para que, si tiene decisión real, pueda frenar la inseguridad”, expresó Quinteros Videla.

“Está clarísimo que, para empezar a pensar cuáles son las principales propuestas que podemos darle al municipio, necesitamos información, y esa información hoy no la tenemos. De los últimos 23 pedidos de informe que se hicieron en el Concejo Deliberante, solamente se respondieron tres”, indicó el concejal electo.

En este sentido, Quinteros Videla repasó en qué consiste el último pedido de informe que se realizó desde su espacio:

“En abril de este año presentamos un pedido de informe donde pedíamos estadísticas, donde pedíamos mapa del delito, donde pedíamos una comparación de este año con el año anterior. Y la única respuesta que tuvimos es que la inseguridad era una sensación. Algo que me parece gravísimo, gravísimo”, señaló el futuro concejal, a asumir el próximo 10 de diciembre.

“Nos decían que la inseguridad era una sensación y que los delitos eran menores este año que el año anterior. Algo que claramente la calle no siente. Y aun así, los delitos tienen que frenar. No importa si son más o si son menos”, problematizó Quinteros Videla.

En relación con la declaración brindada a LU32 por parte del intendente Maximiliano Wesner, Quinteros Videla apuntó que desde la oposición “también queremos dejar de debatir cosas estériles, pero nosotros no lo podemos hacer si no tenemos información”:

“Sería importante citar a los funcionarios para que vengan a darnos información. Nosotros siempre apelamos a la buena voluntad del municipio, a que el municipio escuche realmente a los vecinos de Olavarría, que en realidad están representados en ese Concejo Deliberante, del cual forman parte los diferentes bloques”, comenzó.

“Apelamos a la buena voluntad; son los mismos vecinos los que están pidiendo información. Son los vecinos, a través nuestro, los que piden realmente la información de la inseguridad para poder frenarla”, indicó Quinteros Videla.

“Nosotros también queremos dejar de debatir cosas estériles, pero no lo podemos hacer si no tenemos información. La información es lo principal dentro de un Concejo Deliberante. No podemos seguir con un boletín oficial a cinco meses. No podemos seguir con pedidos de informe que no se responden. Necesitamos información para, desde ahí, empezar a pensar propuestas para que el Ejecutivo pueda frenar, en este caso, la inseguridad. Pero esas propuestas vienen de la información”, insistió.

“Si no tenemos información transparente, si no tenemos información actualizada, si no tenemos información oficial, es imposible que pensemos en herramientas para darle a la municipalidad. Entonces, ¿vamos a dejar los discursos, los debates estériles? Perfecto, dejémoslos de lado. Pero dennos información para que nosotros podamos actuar también”, apuntó el concejal electo por la Alianza La Libertad Avanza, Marcelino Quinteros Videla.

Por último, reflexionó sobre las elecciones pasadas:

“Vamos a esperar el escrutinio definitivo, eso está claro. Serían 6 bancas para el oficialismo y 4 bancas para la oposición”, señaló.

“Y acá quiero hacer hincapié en algo importante. Cuando se arrancó la campaña para estas elecciones, nosotros decidimos hacer una campaña muy austera. Muy austera. Y quedó demostrado, creo, en la calle. Se vieron panfletos, folletos, cartelería de un montón de partidos políticos y no de los nuestros. Nos pareció que no es momento de gastar y despilfarrar en campañas políticas. Aun así, estuvimos a 3 puntos del gobierno municipal. Eso me parece que quiere decir mucho. Un grupo de pibes que ha tenido unas ganas, una voluntad, un compromiso y una responsabilidad gigantesca. Me parece importante destacarlo”, concluyó el concejal electo Marcelino Quinteros Videla, por la alianza La Libertad Avanza.