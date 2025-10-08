“Te cuento Malvinas”: de la historia al testimonio

Yesica Duhau, referente de “Generación Malvinas” contó, al móvil de LU32, que el evento se realiza hace “unos cuatro o cinco años estos ciclos de charlas que se llaman Te cuento Malvinas. Tenemos una frecuencia de una vez por mes más o menos y en este caso, este sábado 11, vamos a tener de qué hablamos cuando hablamos de Malvinas”.

“Es un ciclo de relatos y vivencias de veteranos de guerra, así que vamos a estar con la presencia de veteranos de Buenos Aires que van a venir y con Pablo Zeballos que es de acá de Olavarría y que nos van a estar contando sus relatos y sus vivencias” explicó la organizadora de esta edición en particular que tendrá lugar en la Casa del Bicentenario desde las 16hs.

Respecto del surgimiento, Duhau indicó que “'Te cuento Malvinas' surge a raíz de después de la pandemia. Los primeros fueron como para hacer un contexto histórico y después vamos a hacer distintos ciclos con distintas personas, la mayoría son veteranos y después tenemos invitados a algún historiador, personas que escriben libros, que van contando y la idea es entramar los relatos como rompecabezas de lo que es la historia de Malvinas. Surgen a raíz de eso, de poder abrir a la comunidad las vivencias y de no buscar en un libro la historia y poder encontrarla desde la historia viva que tenemos presente”.