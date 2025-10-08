Yesica Duhau, referente de “Generación Malvinas” contó, al móvil de LU32, que el evento se realiza hace “unos cuatro o cinco años estos ciclos de charlas que se llaman Te cuento Malvinas. Tenemos una frecuencia de una vez por mes más o menos y en este caso, este sábado 11, vamos a tener de qué hablamos cuando hablamos de Malvinas”.
“Es un ciclo de relatos y vivencias de veteranos de guerra, así que vamos a estar con la presencia de veteranos de Buenos Aires que van a venir y con Pablo Zeballos que es de acá de Olavarría y que nos van a estar contando sus relatos y sus vivencias” explicó la organizadora de esta edición en particular que tendrá lugar en la Casa del Bicentenario desde las 16hs.

“Te cuento Malvinas”: de la historia al testimonio

Respecto del surgimiento, Duhau indicó que “'Te cuento Malvinas' surge a raíz de después de la pandemia. Los primeros fueron como para hacer un contexto histórico y después vamos a hacer distintos ciclos con distintas personas, la mayoría son veteranos y después tenemos invitados a algún historiador, personas que escriben libros, que van contando y la idea es entramar los relatos como rompecabezas de lo que es la historia de Malvinas. Surgen a raíz de eso, de poder abrir a la comunidad las vivencias y de no buscar en un libro la historia y poder encontrarla desde la historia viva que tenemos presente”.