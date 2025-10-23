El referente local de Educación se expresó previamente respecto a cómo se esperan los comicios: "La preparación en estos casos es bastante compleja. Tiene que ver con las condiciones de seguridad, limpieza, etc. de las escuelas. Tienen que estar en condiciones los baños, la accesibilidad y todos los servicios correspondientes para una jornada tan extensa, para un acto tan importante".

Sobre la cantidad de establecimientos habilitados dijo: "Son más de 80 escuelas en el distrito, con delegados, fiscales y presidentes de mesa. Tenemos que garantizar el acto democrático. Estamos en continuo contacto con los directores, clubes e instituciones intermedias. Estamos muy expectantes de que haya un funcionamiento normal, para que la ciudadanía pueda expresarse".

En cuanto a la función del delegado remarcó: "Es muy importante; son los que brindan información ante cualquier duda. Colaboran para que la gente cuente con las garantías de las urnas en tiempo y forma, la apertura del comicio y la accesibilidad de las personas. Es un acto con preparación previa".

Y prosiguió: "Las juntas electorales se componen desde mucho tiempo antes, con cuidados de las fuerzas públicas, que custodian los establecimientos. Está todo preparado y dispuesto desde el día sábado, para que a las 8.00 h todo pueda comenzar con normalidad".

Respecto al lunes posterior remarcó: "Está garantizado el dictado de clases el lunes a la mañana. Habrá personal auxiliar en caso de que los titulares no puedan o no quieran, que se sumará a la limpieza de las escuelas para que no se pierda el turno matutino al día siguiente".