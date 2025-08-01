Agustín tiene 26 años y es Técnico Universitario en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas y cursa las prácticas finales de la carrera de medicina. Su proyecto abarca el modelado 3D, las tomografís computadas y la implmenetación de nuevas tecnologías e inteligencia artificial en el mundo de la medicina

"En argentina esto nació ahora, quiero revolucionar. Cuando comencé, nunca pensé que iba a escalar tanto", explicó y también se refirió a la financiación, la cual es estrictamente personal sobre

Sobre el congreso, Agustín dijo "tengo buenas expectativas, espero llevarme contactos, ideas y que mi proyecto se desarrolle en el país. Mi meta es potenciar la medicina en Argentina".