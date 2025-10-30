En principio, el nuevo presidente dio un panorama general de las empresas: "hay un contexto difícil, porque las distribuidoras del país están pasando por un momento muy complicado, por las líneas que se cortan continuamente y el contexto económico que no escapa a nuestra cooperativa".

Sobre los desafíos planteados en esta nueva gestión dijo: "trabajaremos en pos de mayores beneficios para nuestros socios. Hay que mantener el sistema con el trabajo de nuestra gente, que siempre está a la altura de las circunstancias. Hay que suplir de alguna manera las fallas que tenemos en las líneas".

En cuanto a la preparación ante el consumo respecto al próximo verano afirmó: "estamos en un mínimo de consumo. Las canteras son un ejemplo, con consumo mínimo por la baja de la actividad. En este aspecto, pensamos que las líneas van a estar un poco más aliviadas. Las subestaciones se calientan más en verano, así que habrá algunos cortes y haremos el esfuerzo para solucionarlos".

La zona rural también tiene líneas con problemas y la solución es un recambio, que implica cifras millonarias de absorber, solo con un subsidio del Estado. Estamos buscando alternativas para la zona rural, porque nos preocupa, pero no es fácil solucionar si no es por algún subsidio. Se necesitan vehículos acordes para ingresar al sector.

En cuanto a los reclamos de sectores determinados, expresó: "Hay líneas que tienen una vida útil de 20 años y ese sector no ha podido recibir la inversión, lo que genera problemas. Solo podemos hacer mantenimiento correctivo, que es para el momento, aunque debemos hacer un mantenimiento preventivo que sería la solución definitiva".

Finalmente, acerca de la relación con la comunidad y el municipio dijo: "Tratamos de suplir las fallas con información, para que el vecino lo sepa con anterioridad".

Y sobre el municipio añadió: "La idea es tener la mejor de las relaciones, como siempre hemos tenido con las otras gestiones. No tiene sentido pelearse", concluyó el flamante presidente.