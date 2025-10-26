“A nivel nacional todavía no tenemos una tendencia clara; a nivel laboral ya estamos muy contentos. La verdad es que fue muy favorable, pero vamos a esperar un poco más para ver la totalidad. Todo indica que se acortó mucho la diferencia”, destacó Lascano.

Por su parte, Celeste Arouxet se refirió a un resultado “muy favorable” para el espacio y mencionó un importante triunfo en las localidades, principalmente Sierra Chica y Sierras Bayas.

Asimismo, destacó el apoyo existente hacia Javier Milei. “Me he dedicado a hacer el esfuerzo y seguir apostando a él. Hoy las cifras marcan una alegría para nosotros”, concluyó.