Al inicio de la charla se identificó como “un ejemplo para la comunidad y los estudiantes. En la labor diaria ponemos el corazón. Vamos sumando cada día con amor y vocación. Lo que uno da no tiene precio”.

Recordó el origen del Centro: “Comienza en la casa de la mamá de un estudiante; ahí se juntaban para darles catequesis de a poco y fue sumándose gente, obviamente ad honorem. En 1991 se obtuvo la resolución para que pudieran funcionar como escuela y, un año más tarde, con docentes remunerados”.

Repasó además los talleres actuales: “Tenemos talleres de construcción, de cocina, de jardinería y de reciclado. Hay una matrícula de 17 estudiantes, que son de Loma Negra, Sierra Chica, Villa Mi Serranía y también de Olavarría, en dos turnos”.

Las edades van desde los 15 hasta los 60 años, con discapacidades múltiples. “Somos una gran familia donde tenemos momentos lindos y otros duros. La idea es apoyarse, donde lo vincular y lo social prevalecen”, finalizó.