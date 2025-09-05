Sobre la historia de la empresa, explico: mi papá empezó en 2003. Comenzó modificando un calefactor que tenía fallas en su funcionamiento. Tiempo después se le ocurrió adaptarlo para hacer estufas y empezó a vender una, dos o tres por mes. Luego puso un aviso en el diario y comenzó el crecimiento: del garaje a un local en Del Valle y Circunvalación, hasta hoy en el parque industrial, donde fabricamos unas 150 toneladas por mes, con más de 100 personas trabajando.

En referencia al desarrollo industrial dijo: “Es un año muy bueno; hemos multiplicado las ventas. Procesamos más de 7.000 kilos de chapas. Nos sorprendió la demanda. Tenemos más de 50 modelos en calefacción y 20 modelos en línea exterior.”

Sobre la venta indicó: “Estamos vendiendo en el país, pero buscamos clientes potenciales en el exterior.”

Al referirse a la calidad del producto manifestó: “Diariamente trabajamos en mejorar la calidad del producto y reducir los desechos que genera la combustión, para favorecer al planeta. Son productos de puro metal.”

En cuanto a la distribución indicó: “Somos más de 300 representantes en todo el país.”

Finalmente consideró: “Hemos evolucionado en cuanto a los sistemas de calefacción. Antiguamente eran de calidad fundida y hoy son de doble cámara para aprovechar mejor el calor. También fuimos pioneros en castte de triple cámara para un mayor aprovechamiento de los equipos.”