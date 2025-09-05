"Trabajamos para mejorar la calidad del producto"
En diálogo con LU32, Jean Pier Laraignee, miembro de la familia que dirige la empresa Le Pen, brindó precisiones sobre los inicios, el desarrollo y la proyección de esta fábrica, pionera de la industria local
Sobre la historia de la empresa, explico: mi papá empezó en 2003. Comenzó modificando un calefactor que tenía fallas en su funcionamiento. Tiempo después se le ocurrió adaptarlo para hacer estufas y empezó a vender una, dos o tres por mes. Luego puso un aviso en el diario y comenzó el crecimiento: del garaje a un local en Del Valle y Circunvalación, hasta hoy en el parque industrial, donde fabricamos unas 150 toneladas por mes, con más de 100 personas trabajando.
En referencia al desarrollo industrial dijo: “Es un año muy bueno; hemos multiplicado las ventas. Procesamos más de 7.000 kilos de chapas. Nos sorprendió la demanda. Tenemos más de 50 modelos en calefacción y 20 modelos en línea exterior.”
Sobre la venta indicó: “Estamos vendiendo en el país, pero buscamos clientes potenciales en el exterior.”
Al referirse a la calidad del producto manifestó: “Diariamente trabajamos en mejorar la calidad del producto y reducir los desechos que genera la combustión, para favorecer al planeta. Son productos de puro metal.”
En cuanto a la distribución indicó: “Somos más de 300 representantes en todo el país.”
Finalmente consideró: “Hemos evolucionado en cuanto a los sistemas de calefacción. Antiguamente eran de calidad fundida y hoy son de doble cámara para aprovechar mejor el calor. También fuimos pioneros en castte de triple cámara para un mayor aprovechamiento de los equipos.”