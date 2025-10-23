La propuesta tiene como objetivo a barrios y sectores de la ciudad que no son alcanzados en la actualidad por la recolección diferenciada de GIRO, el Programa Municipal de Gestión Integral de Residuos.

En ese sentido, este viernes 24 de octubre, de 11 a 14 horas, se llevará a cabo una jornada teniendo como lugar de encuentro el Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego A. Maradona”, ubicado en avenida Emiliozzi y calle 130. Allí se podrá llevar residuos reciclables como papel, cartón, botellas de vidrio, botellas de plástico, envases tetrabrik y envases de aluminio.

Todo el material recolectado será trasladado a la planta de clasificación del Programa GIRO, donde recibirá el tratamiento adecuado para su recuperación y reincorporación al ciclo productivo. En caso de lluvia, la actividad se realizará el lunes 27 de octubre, misma hora y lugar.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo se destacó que la actividad “Barrio Recicla” continuará el 7 de noviembre en la zona de los barrios Belén, Eucaliptus e Isaura (lugar de la jornada a confirmar).

Para más información sobre la jornada, los interesados pueden comunicarse con la Coordinación de Ambiente de la Municipalidad de Olavarría a través del correo electrónico gestionambiental@olavarria.gov.ar, o por teléfono al 422135.