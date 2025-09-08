“Mucha alegría y orgullo de pertenecer a este espacio, me toca el rol de poner la cara y el apellido. Es un nuevo desafío para el Concejo Deliberante”, celebró Yunger.

Por otra parte, destacó que “el mejor lugar para los jóvenes es la política. Mañana seguiremos trabajando, ya habrá tiempo de ver como nos organizamos”.

Por último, agradeció a toda la ciudadanía que se acercó a votar e invitó a construir colectivamente, “Seguimos haciendo reuniones en los barrios, saben que cuentan con nosotros”. finalizó.



A su turno, el intendente Maximiliano Wesner habló para la militancia y sostuvo que "toda la comunidad

“Toda la comunidad se hizo eco de esta búsqueda. Precisamos un Concejo Deliberante que pueda laburar de manera conjunta con el Municipio”, aseguró.

“Nos pone de cara a un futuro que va a ser mas cercano, de cara a los vecinos de Olavarría”, agregó.