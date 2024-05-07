Por otro lado, al encuentro se sumará una propuesta musical, que estará a cargo del músico local, Juani Zabala.

Sobre María Teresa Andruetto



Es una autora argentina, escritora de poesías, cuentos y novelas. Su obra fue distinguida por galardones y se utiliza como material de estudio. Además, a partir de sus escritos se realizaron libros, cortometrajes, espectáculos poético-musicales, teatrales y de narración oral escénica, entre otras propuestas.

En 2012 ganó el premio Hans Christian Andersen, ya que tiene una gran cantidad de obra catalogada para niños y jóvenes. En 1983 fue parte de la fundación del Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil (CEDILIJ), espacio donde formó parte del ejecutivo y del equipo docente.

A su vez, co-dirige la colección Narradoras Argentinas en la Editorial Universitaria de Villa María. El objetivo principal de esto, es el deseo de rescatar y visibilizar la obra de escritoras argentinas desaparecidas que publicaron entre los años cincuenta y noventa.

