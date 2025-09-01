En primer término, destacó el trabajo y la gestión de las PyMEs, a las que diferenció de otros tipos de empresa por la cercanía que existe entre dueños y trabajadores.

Ejemplificó con la contratación de conocidos y familiares, y cómo esto hace que, al momento de afinar los números, lo último que se piense sea meterse con el recurso humano.

En referencia a lo que sucede con el movimiento de la economía, criticó la falta de obra pública y el impacto que esto tiene en el día a día de las empresas olavarrienses.

Olavarría, señaló, tiene en su mayor parte una industria que, directa o indirectamente, vive de fabricar insumos para la obra pública.

Reconoció que hay algunas grandes empresas de logística que han podido afianzarse en Vaca Muerta y trabajan para YPF, pero que hay otras que no.

Son más de 5.000 camiones los que hay en Olavarría, apuntó.