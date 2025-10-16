“Los gringos Emiliozzi han sembrado una hinchada en todo el país que siempre nos sorprende, porque los fines de semana llega mucha gente de todos lados”, destacó Martínez en diálogo con la Unidad Móvil de LU32.

“Olavarría es muy fierrera, pero también viene gente de otros lados. Hay 50 anotados, superó nuestras expectativas. Va a ser un evento muy lindo”, celebró la coordinadora en la previa a este 12.º Aniversario del Museo Municipal Hermanos Emiliozzi.

Susana Martínez también explicó el trasfondo detrás de esta primera edición de “La Vuelta de los Gringos Emiliozzi”:

“Las exposiciones han sido siempre estáticas. Gustó la idea de sacar el museo a la calle. El tema de la vuelta de los gringos es porque estamos rememorando una época, la década del 50 y 60, donde se corrían la Vuelta de Olavarría, la Vuelta de Pergamino, de Rojas. Así se llamaban las carreras, porque la gente veía pasar una vez al auto, a veces se hacían dos vueltas, tres, no más de eso”, explicó.

“Los gringos Emiliozzi formaban parte de ese Turismo Carretera. Las vueltas se corrían en el TC. Y, bueno, ¿qué decir de ellos? Fueron cuatro veces campeones y llevaron el nombre de nuestra ciudad en esas vueltas. Por eso nos pareció lindo ese nombre: la Vuelta de los Gringos, los Hermanos Emiliozzi”, señaló Martínez.

“La idea es pasear por la ciudad, hasta el parque Mitre; vamos a ir por la calle Colón, avenida Pringles y llegar al autódromo Hermanos Emiliozzi. Ahí vamos a hacer un giro, una vuelta. Se vuelve después con todos los autos también por la avenida Dante y Torcuato Emiliozzi hasta el puente Dante y Torcuato Emiliozzi, donde se van a exponer los autos”, detalló la coordinadora.

“Va a estar muy lindo porque la gente los va a poder ver; por eso los citamos a que vayan debajo del puente a las seis de la tarde y poder apreciarlos”, invitó Susana Martínez, coordinadora del Museo Municipal Hermanos Emiliozzi.

“La Vuelta de los Gringos Emiliozzi” tendrá un recorrido encabezado por la “Galera”, por calles de la ciudad, iniciándose en el Museo Municipal Hermanos Emiliozzi, por calle Necochea hasta Brown, rumbo a Av. Del Valle, Maipú, Vélez Sarsfield, costanera del arroyo hasta Av. Colón, Av. Pringles y Av. Dante y Torcuato Emiliozzi, Autódromo Hermanos Emiliozzi, donde los autos girarán detrás de la Galera para luego regresar por Av. Dante y Torcuato Emiliozzi y finalizar a las 18 horas en el puente Dante y Torcuato Emiliozzi, con la exposición de los autos que participarán de la caravana.

Se realizará el día 18 de octubre, con punto de encuentro en el Museo Municipal “Hermanos Emiliozzi”, a las 15:30 horas, para salir puntual a las 16 horas.