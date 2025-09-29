Pastas Baglio“Vuelve la esencia de mis abuelos”Yanina Baglio recibió a la unidad móvil de LU32 este lunes 29, día de los ñoquis. Aprovechó para referirse a la vuelta de la familia a la explotación comercial del local de calle 9 de Julio y Coronel Suárez.lunes 29 de septiembre de 2025 11:52 Te podría interesar ReconocimientosOlavarría Produce: así fue la entrega de premios a la industria localDurante la jornada del jueves se realizó el primer “Olavarría Produce” una distinción que busca destacar a los distintos actores productivos de la ciudad por su valioso aporte al corazón productivo de la provincia. No disponible sin conexión A caballoLos Gauchos Peregrinos llegaron a LujánLa treintena de olavarrienses arribó este viernes por la mañana, cerca de las 11. Los jinetes llegaron a metros de la histórica basílica y fueron recibidos con aplausos. La travesía duró ocho días, ya que partieron el pasado 18. No disponible sin conexión POR TAREAS DE MANTENIMIENTOCorte de luz programado para este juevesSerá este jueves 25 de septiembre entre las 5:00 y las 7:00. Se verá afectada parte del microcentro y del barrio Pueblo Nuevo, de acuerdo con lo indicado en el plano proporcionado por Coopelectric. No disponible sin conexión Día del Colectivero “Me gusta manejar y tratar con la gente”Desde hace 18 años, Daniel Herrera es colectivero y recorre la ciudad estableciendo una relación diaria con los pasajeros. Chofer, un poco psicólogo y muchas veces consejero. “Me llevo bien con todos”, afirmó. No disponible sin conexión