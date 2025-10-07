“Nosotros lo que sería lo que es bordado, mucho no nos ha afectado, si bien ha bajado todo lo que es trabajo en general, que ahí si nos ha afectado, pero después lo que es imagen y eso, más o menos venimos trabajando dentro de todo”, señaló Currá.

“Lo que viene de afuera es prendas terminadas normalmente, que eso si está afectando mucho a la industria textil, porque bueno, viene con otros precios, que nosotros por ahí no podemos competir”, indicó.

“Yo soy fabricante y apuesto a la industria nacional, yo creo que para que este país salga necesitamos de nuestra industria, económicamente no sé a quién le sirve que venga de afuera. Yo puedo traer de afuera, pero en algún momento si la gente no tiene trabajo tampoco a quién se la vendo, o sea es mi forma de pensar. Es un círculo, una cadena, o nos salvamos todos o no se salva nadie, en algún momento te pega. Yo apuesto a la industria nacional”, concluyó Gustavo Currá, titular de Bordados Currá.