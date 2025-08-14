“Yo no puedo pagar un peaje en esta ruta. Ni siquiera están marcadas las líneas amarillas. Yo exigí mis derechos como consumidora, nada más que eso”, comenzó Striebeck al relatar lo ocurrido y mencionó que, si bien es olavarriense, actualmente reside en Miramar.

La protagonista explicó que “nada de esto estaba pensado ni preparado y no sabía como iba a terminar la situación. Solo sabía que no debía bajarme de la camioneta. Yo estaba en total derecho de lo que estaba exigiendo”.

Respecto a la repercusión que tuvo el tema, declaró que mucha gente se contactó con ella y le comentaron que han realizado esta misma acción.

“¿Por qué vamos a pagar un servicio que no nos están brindando? No se trata del valor del peaje, se trata de la acción. Yo pago por un servicio, pero la ruta realmente es vergonzosa. Te exigen muchas cosas pero no te ofrecen una buena ruta. La empresa cobra, pero no invierte en mantenimiento”, finalizó.