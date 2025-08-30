Yunger llamó a encarar la última semana de campaña “con mucha fuerza, puerta a puerta, porque no solo estamos acá por todo lo que hicimos, estamos acá sobre todo por todo lo que nos falta hacer”.

Al referirse a este tramo, sostuvo: “No tenemos tiempo para criticar a los demás, no tenemos tiempo para usar la inteligencia artificial, no tenemos esa intención tampoco. Lo que sí tenemos y estamos poniendo es mucha cabeza, mucho corazón y mucho coraje para este tramo final de la campaña. Y después de la campaña vamos a seguir trabajando, y esa es la garantía que tienen los vecinos”.

Finalmente, cerró su discurso con un fuerte llamado al acompañamiento: “Vayamos con confianza que tenemos que llenar la urna de boletas celestes y blancas”.